Непредвиденные траты, крупные покупки и оформление ипотеки стали главными причинами, по которым россияне готовы отменить самозапрет на кредиты. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» после опроса более трёх тысяч человек. Результаты исследования приводит РИА «Новости».

«Главной причиной отказаться от самозапрета 32% участников опроса называют непредвиденные расходы, на которые не хватает собственных сбережений», — говорится в исследовании.

Примерно треть респондентов допускают снятие ограничения ради запланированной дорогой покупки, ипотеки или автокредита. Ещё 10% готовы отказаться от запрета для рефинансирования долгов или получения займа на более выгодных условиях. Для 8% поводом могут стать развитие бизнеса и оплата профессионального обучения. При этом 16% опрошенных не видят причин для отмены ограничения.

Всего за последний год возможность снятия самозапрета рассматривали 38% участников исследования. При этом 58% из тех, кто допускает отмену ограничения, готовы сделать это лишь на время оформления кредита, после чего намерены снова установить запрет. Ещё 11% не планируют возвращать защиту, а остальные затруднились с ответом.

Опасения по поводу действий мошенников высказали 36% опрошенных. Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко объяснила, что злоумышленники не получают уведомлений о снятии самозапрета и не имеют доступа к соответствующей базе в реальном времени. Для оформления займа на чужое имя им потребуются персональные данные или доступ к аккаунту на «Госуслугах». По словам эксперта, надёжные пароли и двухфакторная аутентификация помогают снизить такие риски.

Сервис самозапрета на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России самозапрет на оформление кредитов установили уже около 30 миллионов человек. Такие данные привели на Петербургском международном экономическом форуме. Ограничение на оформление сим-карт к тому моменту установили более 1,8 миллиона россиян. Кроме того, около четырёх миллионов человек воспользовались специальным разделом «Защита от мошенников» на портале «Госуслуги». Правительство также рассматривает дополнительные меры против телефонных аферистов, включая возможность блокировки звонков из-за рубежа.