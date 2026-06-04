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4 июня, 15:09

Самозапрет на кредиты установили уже почти 30 млн россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Me dia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Me dia

Около 30 миллионов россиян уже оформили самозапрет на кредиты, пытаясь защититься от действий дистанционных аферистов. Такую цифру на полях Петербургского международного экономического форума привёл вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, самозапрет на сим-карты — более 1,8 млн», — сказал он.

В рамках нового пакета мер правительство планирует дать гражданам возможность поставить барьер и для звонков из-за рубежа, чтобы дополнительно оградить себя от телефонных преступников. Григоренко также отметил, что специальным сервисом «Защита от мошенников» на портале «Госуслуги» уже воспользовались порядка 4 миллионов человек. Люди активно осваивают предложенные механизмы безопасности.

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Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова перечислила категории россиян, которым брать кредиты категорически не рекомендуется. По её словам, в первую очередь это люди, у которых нет финансовой подушки безопасности на несколько месяцев вперёд. Даже при стабильном доходе отсутствие накоплений делает человека уязвимым. Любая нештатная ситуация — болезнь, увольнение или задержка зарплаты — мгновенно создаёт проблемы с выплатами.

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Юлия Сафиулина
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