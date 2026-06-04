Самозапрет на кредиты установили уже почти 30 млн россиян

Около 30 миллионов россиян уже оформили самозапрет на кредиты, пытаясь защититься от действий дистанционных аферистов. Такую цифру на полях Петербургского международного экономического форума привёл вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, самозапрет на сим-карты — более 1,8 млн», — сказал он.

В рамках нового пакета мер правительство планирует дать гражданам возможность поставить барьер и для звонков из-за рубежа, чтобы дополнительно оградить себя от телефонных преступников. Григоренко также отметил, что специальным сервисом «Защита от мошенников» на портале «Госуслуги» уже воспользовались порядка 4 миллионов человек. Люди активно осваивают предложенные механизмы безопасности.

Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова перечислила категории россиян, которым брать кредиты категорически не рекомендуется. По её словам, в первую очередь это люди, у которых нет финансовой подушки безопасности на несколько месяцев вперёд. Даже при стабильном доходе отсутствие накоплений делает человека уязвимым. Любая нештатная ситуация — болезнь, увольнение или задержка зарплаты — мгновенно создаёт проблемы с выплатами.