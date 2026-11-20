Размещение американских военных баз на Украине маловероятно, а появление европейского многонационального контингента остаётся лишь теоретическим сценарием. Такую оценку NEWS.ru дал политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, Москва категорически выступает против присутствия иностранных военных на территории соседнего государства. Поэтому рассчитывать на размещение европейских подразделений Киеву также не приходится.

«Мы отлично понимаем, что никаких американских баз на территории Украины не будет. Теоретически можно говорить о размещении европейского мультинационального корпуса, но только теоретически, поскольку РФ выступает резко против этого», — пояснил Дудаков.

Политолог считает, что украинские власти пытаются получить более выгодные условия от западных партнёров, используя разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами. В частности, Киев добивается гарантий безопасности, сопоставимых с обязательствами стран НАТО по защите союзников, но без официального вступления в альянс.

Ещё одной целью украинской стороны и европейских сторонников продолжения конфликта Дудаков назвал затягивание переговоров как минимум до января 2027 года. По его версии, Киев рассчитывает на изменение политической ситуации в США и возможное усиление позиций демократов в новом составе Конгресса.

Однако американист сомневается, что такие расчёты принесут Украине желаемый результат. Он полагает, что вместо реальных договорённостей стороны могут продолжить выдвигать требования, которые затруднят продвижение переговоров.