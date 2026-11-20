Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы видеть американские военные базы на территории Украины. По его мнению, присутствие военнослужащих США могло бы стать важным элементом будущих гарантий безопасности. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.

«Мы были бы рады, если бы наши американские партнёры, которым мы доверяем, разместили свои базы на Украине», — заявил Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, в качестве примера он привёл страны Ближнего Востока, где действуют американские военные объекты, хотя сами государства не входят в НАТО.

Зеленский объяснил, что рассчитывает получить от западных партнёров гарантии безопасности по образцу пятой статьи Североатлантического договора. Однако он признал, что пока не уверен в одинаковом понимании этого механизма Киевом и Вашингтоном.

По словам украинского лидера, для него такие гарантии предполагают в том числе присутствие иностранных войск на украинской территории. При этом ответа на вопрос о готовности США разместить свои базы Киев пока не получил.

Пятая статья НАТО предусматривает коллективную оборону государств альянса в случае вооружённого нападения. Однако её действие не распространяется автоматически на страны, не входящие в блок, даже если там размещены американские военные объекты.