Малые группы иностранных наёмников, в том числе из США и стран Латинской Америки, направили на Краснолиманское направление из-за потерь в двух бригадах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал источник в российских силовых структурах.

По его словам, командование третьего армейского корпуса ВСУ перебрасывает иностранцев после значительных потерь в 53-й и 63-й бригадах, понесённых во время попытки механизированного прорыва.

«Из-за колоссальных потерь в 53-й и 63-й бригадах ВСУ, понесённых в ходе попытки механизированного прорыва, командование третьего армейского корпуса перебрасывает на участок малые группы иностранных наёмников. В этот раз — не только латиноамериканцев, но и граждан США», — рассказал источник.

Он уточнил, что такие группы обычно состоят из двух-трёх пехотинцев. По утверждению собеседника агентства, иностранцев направляют на позиции небольшими подразделениями вне зависимости от их гражданства.

Источник также заявил, что на Краснолиманском направлении идентифицированы не менее десяти граждан США.

Ранее Life.ru писал, что в Донецкой Народной Республике с начала 2026 года вынесли 92 приговора иностранным наёмникам, воевавшим на стороне ВСУ. Осуждённые представляли 32 государства. Больше всего приговоров пришлось на граждан Грузии — 20. На втором месте оказались американцы и колумбийцы: в отношении представителей каждой из этих стран вынесли по 11 судебных решений.