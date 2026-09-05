Американских военных начали проверять на детекторе лжи из-за утечек секретных данных

Около 50 сотрудников Комитета начальников штабов Вооружённых сил США прошли проверку на полиграфе в рамках расследования утечек информации в американские СМИ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Проверку проходили как военнослужащие, так и гражданские сотрудники. Во время процедуры их спрашивали, передавали ли они журналистам секретные сведения, а также информацию о сокращении запасов американских боеприпасов.

Проверки состоялись в августе после публикаций в СМИ о состоянии арсеналов США. В материалах, в частности, фигурировали данные о запасах боеприпасов и перехватчиков Patriot.

В Пентагоне подтвердили, что утечки информации, связанной с национальной безопасностью, воспринимаются крайне серьёзно. При этом конкретные детали внутреннего расследования в ведомстве раскрывать не стали.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл заявил The New York Times, что военное министерство не комментирует внутренние расследования и вопросы, связанные с отдельными сотрудниками. При этом он подчеркнул, что случаи утечки секретной информации расследуются надлежащим образом.

По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп воспринял болезненно утечки о нехватке боеприпасов США. Американский лидер считает, что подобные просчёты создают впечатление слабости Вашингтона.