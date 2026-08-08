Пентагон нашёл виновного в утечке данных о самолёте Трампа

Пентагон лишил бывшего министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла доступа к секретной информации после утечки в СМИ данных о самолёте, подаренном президенту Дональду Трампу Катаром. Об этом сообщил в социальной сети X помощник главы военного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл.

По его словам, Кендаллу также запретили занимать должности, связанные с доступом к чувствительной информации. Решение было принято из-за несогласованного раскрытия журналистам сведений о характеристиках президентского борта.

«Пентагон немедленно лишает бывшего министра ВВС Фрэнка Кендалла доступа к секретной информации и возможности занимать какую-либо чувствительную должность», — написал Парнелл.