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8 августа, 03:16

Пентагон нашёл виновного в утечке данных о самолёте Трампа

Пентагон лишил экс-министра ВВС США Кендалла доступа к секретной информации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Пентагон лишил бывшего министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла доступа к секретной информации после утечки в СМИ данных о самолёте, подаренном президенту Дональду Трампу Катаром. Об этом сообщил в социальной сети X помощник главы военного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл.

По его словам, Кендаллу также запретили занимать должности, связанные с доступом к чувствительной информации. Решение было принято из-за несогласованного раскрытия журналистам сведений о характеристиках президентского борта.

«Пентагон немедленно лишает бывшего министра ВВС Фрэнка Кендалла доступа к секретной информации и возможности занимать какую-либо чувствительную должность», — написал Парнелл.

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Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор ФБР Кэш Патель лично координировали расследование утечки данных об уязвимостях самолёта Дональда Трампа. Напомним, американского лидера крайне разозлили публикации о подаренном Катаром Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов.

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Артём Гапоненко
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