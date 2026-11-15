Американский стратегический бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, способный нести ядерное оружие, впервые выполнил практический сброс боеприпаса во время лётных испытаний. Об успешной проверке ударных возможностей новейшего самолёта сообщили Военно-воздушные силы США, подробности приводит издание DefenseScoop.

Испытательный полёт состоялся в начале ноября на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Самолёт сбросил обычный боеприпас, однако его тип американские военные раскрывать отказались. Представитель ВВС объяснил журналистам, что дополнительные сведения засекречены из соображений безопасности.

В Пентагоне назвали испытание важным этапом превращения B-21 из экспериментального самолёта в полноценную ударную платформу. Проверка подтвердила работоспособность системы применения вооружения и возможность сравнительно быстро интегрировать новые виды боеприпасов. При этом до начала полноценной эксплуатации бомбардировщику ещё предстоит пройти необходимые испытания.

Интересно, что перед реальным сбросом инженеры провели тысячи часов виртуальных испытаний с использованием цифрового двойника B-21. Компьютерная модель позволила заранее просчитать траекторию боеприпаса и проверить взаимодействие бортовых систем. Благодаря этому специалисты смогли сократить объём необходимых испытательных полётов.

Raider разрабатывает американская корпорация Northrop Grumman. Самолёт относят к шестому поколению и проектируют для преодоления современной противовоздушной обороны. Он должен применять как обычные, так и ядерные боеприпасы, постепенно заменяя устаревающие стратегические бомбардировщики американских ВВС.

Производитель параллельно расширяет мощности для серийного выпуска самолётов. В штате Юта уже открыли новый производственный объект площадью около 24,6 тысячи квадратных метров, а в Калифорнии строят дополнительный сборочный комплекс площадью примерно 93 тысячи квадратных метров.

Первые B-21 планируют разместить на авиабазе Эллсуорт в Южной Дакоте в 2027 году. Американские ВВС рассчитывают получить не менее ста таких бомбардировщиков, однако окончательный размер будущего авиапарка ещё может измениться.