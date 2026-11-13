Российские специалисты разрабатывают новые аэрозольные завесы, способные скрывать военнослужащих и технику от визуального наблюдения, тепловизоров и радиолокационных средств противника. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в интервью газете «Красная звезда».

По словам военачальника, научно-исследовательские организации совместно с предприятиями оборонной промышленности создают мультиспектральные составы для маскировки, а также средства дистанционного управления аэрозольным прикрытием.

«Проще говоря, завесу, которая скрывает войска и от глаза, и от тепловизора, и от радара», — пояснил Ртищев.

Генерал отметил, что в условиях активного применения противником беспилотников аэрозольная маскировка играет важную роль в защите личного состава и военной техники. По его словам, перспективные образцы обязательно проходят проверку в зоне СВО, после чего разработчики совершенствуют их с учётом замечаний военнослужащих.

Кроме того, в профильном образовательном центре войск РХБЗ сформировали специальное подразделение для подготовки операторов беспилотных систем. Ртищев объяснил это изменением тактики ведения боевых действий. Учебные учреждения оснащаются современным оборудованием, тренажёрами и военной техникой.

Параллельно российские предприятия разрабатывают наземные робототехнические комплексы для выполнения задач РХБ-разведки, аэрозольной маскировки и применения огнемётного вооружения. По словам Ртищева, такие системы позволяют сократить участие военнослужащих в опасных операциях.

Заявления прозвучали в день профессионального праздника войск РХБЗ. 13 ноября исполнилось 108 лет со дня образования химической службы Красной армии, от которой ведёт свою историю этот род войск.

Ранее Life.ru рассказывал о применении тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» и «Тосочка» подразделениями РХБЗ в зоне СВО. Эти комплексы используются для огневой поддержки российских подразделений и поражения укреплённых позиций противника.