В России 13 ноября отмечают 108-ю годовщину образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Сегодня их военнослужащие не только обеспечивают защиту от опасных веществ и радиации, но и выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Особую роль играют расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка».

Огнемётные подразделения РХБЗ применяют термобарические боеприпасы для поражения укреплённых позиций, техники и живой силы противника. По данным Минобороны РФ, такие системы используются для огневой поддержки российских подразделений на различных участках фронта. Их характерная особенность — воздействие на цель высокой температурой и давлением, возникающими при взрыве боеприпаса.

ТОС-1А «Солнцепёк» создана на танковом шасси и оснащена пусковой установкой с 24 направляющими. Более современная «Тосочка» получила колёсную платформу повышенной проходимости, 18 направляющих и автоматизированные средства управления огнём. Как поясняет Ростех, применение двух типов машин позволяет учитывать особенности местности и условия выполнения боевых задач. При этом разработчики продолжают совершенствовать дальность стрельбы и характеристики боеприпасов.

Однако деятельность войск РХБЗ значительно шире применения тяжёлой огнемётной техники. Их специалисты проводят радиационную и химическую разведку, контролируют опасные вещества, обеззараживают местность и военную технику, а также создают защитные аэрозольные завесы. Подразделения этого рода войск привлекаются и к ликвидации последствий аварий на потенциально опасных объектах.

Отдельное направление работы связано с Запорожской атомной электростанцией. По словам начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Алексея Ртищева, российские специалисты на постоянной основе следят за радиационной обстановкой на объекте, отбирают и исследуют пробы почвы и воды. Мониторинг, как утверждает военачальник, проводится совместно с представителями МАГАТЭ. По его данным на 13 ноября, превышений естественного радиационного фона не зафиксировано.

История войск РХБЗ началась 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана химическая служба Красной армии. Впоследствии её задачи расширились: к противохимической защите добавились радиационная и биологическая безопасность. Официальный профессиональный праздник был установлен указом президента России в 2006 году.

Служба военнослужащих РХБЗ отмечена государственными наградами. Как сообщал Life.ru, в 2026 году звания Героев России получили капитаны Вигуляр и Латипов. По данным генерал-лейтенанта Алексея Ртищева, всего за время специальной военной операции высшей государственной награды удостоились семь офицеров войск РХБЗ, а более 400 военнослужащих получили орден Мужества. Четырём бригадам и восьми полкам присвоено почётное наименование «гвардейские», ещё три бригады награждены орденом Жукова.