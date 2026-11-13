Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат, офицеров и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с профессиональным праздником.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники научно­-исследовательских организаций и предприятий оборонно­-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты <...> Поздравляю с праздником!» — говорится в приказе министра.

В документе отмечается, что войска РХБЗ, являясь одними из самых технологичных и мобильных формирований ВС РФ, эффективно решают ответственные задачи по организации надежной защиты личного состава, техники и гражданского населения России от воздействия оружия массового поражения, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных происшествий.

«В условиях современных вызовов военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты самоотверженно выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и мужество. Вносят весомый вклад в достижение целей специальной военной операции. Уверен, что войска радиационной, химической и биологической защиты и впредь будут способствовать укреплению обороноспособности России и обеспечению её безопасности», — указано в документе.

В заключении поздравления Белоусов поблагодарил военных РХБЗ за преданную службу и добросовестный труд, а также пожелал всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Родины.