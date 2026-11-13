Белоусов поздравил войска РХБЗ с профессиональным праздником, отметив заслуги
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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат, офицеров и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с профессиональным праздником.
«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты <...> Поздравляю с праздником!» — говорится в приказе министра.
В документе отмечается, что войска РХБЗ, являясь одними из самых технологичных и мобильных формирований ВС РФ, эффективно решают ответственные задачи по организации надежной защиты личного состава, техники и гражданского населения России от воздействия оружия массового поражения, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных происшествий.
«В условиях современных вызовов военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты самоотверженно выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и мужество. Вносят весомый вклад в достижение целей специальной военной операции. Уверен, что войска радиационной, химической и биологической защиты и впредь будут способствовать укреплению обороноспособности России и обеспечению её безопасности», — указано в документе.
В заключении поздравления Белоусов поблагодарил военных РХБЗ за преданную службу и добросовестный труд, а также пожелал всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Родины.
Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил, что капитаны Вигуляр и Латипов удостоены звания героя Российской Федерации среди военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. По его данным, за время специальной военной операции высшей государственной награды удостоились семь офицеров этих подразделений. Ещё более 400 военнослужащих получили орден Мужества. Четверо из них награждены им трижды или более. Ртищев также сообщил, что четырём бригадам и восьми полкам присвоили почётное наименование «гвардейские», а три бригады получили орден Жукова.