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Опубликовано 8 сентября, 09:18

Американский HIMARS и сотни дронов в щепки: Минобороны раскрыло ошеломляющие суточные потери ВСУ

ПВО России за сутки сбила 713 беспилотников ВСУ самолётного типа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Подразделения российской противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили масштабную воздушную атаку, перехватив 12 управляемых авиабомб и 713 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Помимо сотен беспилотников, дежурные расчеты ПВО нейтрализовали боеприпас западного производства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в официальной сводке российского оборонного ведомства.

Прилёт по Киеву: Поражен «Завод железобетонных конструкций № 1», выпускавший «начинку» для «Фламинго»
Прилёт по Киеву: Поражен «Завод железобетонных конструкций № 1», выпускавший «начинку» для «Фламинго»

Ранее Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по украинской инфраструктуре. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса и логистические узлы.

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Оксана Попова
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