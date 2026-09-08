Американский HIMARS и сотни дронов в щепки: Минобороны раскрыло ошеломляющие суточные потери ВСУ

Подразделения российской противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили масштабную воздушную атаку, перехватив 12 управляемых авиабомб и 713 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Помимо сотен беспилотников, дежурные расчеты ПВО нейтрализовали боеприпас западного производства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в официальной сводке российского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по украинской инфраструктуре. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса и логистические узлы.