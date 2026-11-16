Американский истребитель F-35A подал сигнал тревоги над Оманским заливом
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Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II подал сигнал тревоги во время полёта над Оманским заливом. После этого самолёт направился на посадку в Объединённые Арабские Эмираты. Это следует из полётных данных.
Истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II летел из Азии в ОАЭ. Экипаж подал сигнал тревоги после пролёта над Оманским заливом.
Военный самолёт уже благополучно приземлился на одной из авиабаз региона. Причина подачи тревожного кода 7700 остаётся неизвестной. Информации о возможной технической неисправности, повреждениях истребителя или пострадавших пока нет.
F-35A Lightning II — американский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Самолёт оснащён технологиями малозаметности и предназначен для выполнения различных боевых задач, включая поражение воздушных и наземных целей.
Ранее Life.ru сообщал о самолёте, подавшем сигнал бедствия на подлёте к американской Флориде. Грузовой Boeing 747 с бортовым номером GTI076 следовал из колумбийской Боготы в Майами, когда экипаж передал аварийный код 7700. После этого лайнер продолжил движение в сторону аэропорта назначения. Инцидент произошёл на фоне масштабного сбоя в системе управления воздушным движением США, из-за которого по всей стране временно приостановили вылеты.