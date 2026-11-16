Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II подал сигнал тревоги во время полёта над Оманским заливом. После этого самолёт направился на посадку в Объединённые Арабские Эмираты. Это следует из полётных данных.

Истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II летел из Азии в ОАЭ. Экипаж подал сигнал тревоги после пролёта над Оманским заливом.

Военный самолёт уже благополучно приземлился на одной из авиабаз региона. Причина подачи тревожного кода 7700 остаётся неизвестной. Информации о возможной технической неисправности, повреждениях истребителя или пострадавших пока нет.

F-35A Lightning II — американский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Самолёт оснащён технологиями малозаметности и предназначен для выполнения различных боевых задач, включая поражение воздушных и наземных целей.