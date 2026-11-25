Консорциум американского предпринимателя Тодда Боэли заключил соглашение с российской нефтяной компанией «Лукойл» об обмене ценных бумаг на её зарубежные активы. В сделке также участвует Международная финансовая корпорация развития США (DFC). Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, стоимость передаваемых ценных бумаг составляет около 10 миллиардов долларов. При этом весь международный портфель «Лукойла» оценивается примерно в 16 миллиардов долларов и включает предприятия в 11 странах.

В частности, речь идёт о нефтедобывающих проектах в Азербайджане и Казахстане, нефтеперерабатывающих заводах в Нидерландах, Болгарии и Румынии, а также сети автозаправочных станций, в том числе в США.

США ввели санкции против «Лукойла» в октябре 2025 года. После этого российская компания начала искать покупателей на международный портфель, включающий нефтяные месторождения, НПЗ и автозаправочные станции. В январе 2026 года «Лукойл» объявил о договорённости с американской инвестиционной компанией Carlyle, однако завершить сделку не удалось из-за отсутствия необходимых разрешений американских властей.

Ранее Life.ru сообщал, что Министерство финансов США продлило до 21 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает вести переговоры о продаже зарубежных активов «Лукойла». Документ охватывает операции по обсуждению продажи, отчуждения или передачи компании Lukoil International GmbH и принадлежащих ей активов.