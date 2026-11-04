Американский морской пехотинец погиб в результате происшествия во время тренировки на базе Кемп-Шваб в японской префектуре Окинава. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление 3-й дивизии морской пехоты США.

Инцидент произошёл 3 ноября. Командование объявило о гибели военнослужащего на следующий день и сообщило о начале расследования. Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

Представитель III экспедиционного соединения морской пехоты Тайлер Томас подтвердил телеканалу, что инцидент произошёл на территории Кемп-Шваб. Офицер отказался уточнить, скончался ли морпех на месте или его доставляли в больницу. Он также не сообщил, пострадал ли кто-либо ещё.

Имя погибшего намерены обнародовать не ранее чем через 24 часа после уведомления его семьи. Командование дивизии выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее японская полиция задержала 21-летнего американского морского пехотинца за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться после ДТП. Авария произошла ночью на острове Окинава, где военнослужащий врезался в другой автомобиль.