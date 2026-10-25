Татуировки помогли выйти на след: Морпеха США обвинили в убийстве японки
В Японии морпеху США предъявили обвинение в убийстве женщины на Окинаве
Обложка © ТАСС / Kotaro Ueda / AP
Японская прокуратура предъявила 20-летнему американскому морпеху Дэвину Джейкобу Балларду обвинение в убийстве и ограблении 39-летней жительницы Окинавы. Военнослужащему вменяют преступление, совершённое 3 октября в гостинице города Наха, сообщает агентство Kyodo.
По версии следствия, морпех задушил женщину телефонным шнуром, после чего забрал её рюкзак с кошельком и другими личными вещами. Погибшую звали Анна Яги.
Баллард служил на американской авиабазе Футэмма. Его задержали 4 октября после изучения записей камер видеонаблюдения. Опознать военнослужащего помогли характерные татуировки на руках. Сам морпех отрицает предъявленные обвинения.
После случившегося командование США ужесточило правила для своих военных на Окинаве. С 9 октября на 30 дней были введены ограничения на ночные выходы за пределы баз. Дополнительные меры затронули употребление алкоголя и порядок увольнений.
История вызвала широкий резонанс на острове, где давно существует напряжённость вокруг американского военного присутствия. Окинава занимает всего 0,6% территории Японии, однако здесь сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в стране.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство Японии потребовало от США усилить контроль за военнослужащими после гибели женщины. Генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара подчеркнул необходимость предотвращения подобных преступлений. Кроме того, Токио вызвал американского посла и выразил официальный протест, потребовав полного содействия расследованию.
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