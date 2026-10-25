Татуировки помогли выйти на след: Морпеха США обвинили в убийстве японки

Японская прокуратура предъявила 20-летнему американскому морпеху Дэвину Джейкобу Балларду обвинение в убийстве и ограблении 39-летней жительницы Окинавы. Военнослужащему вменяют преступление, совершённое 3 октября в гостинице города Наха, сообщает агентство Kyodo.

По версии следствия, морпех задушил женщину телефонным шнуром, после чего забрал её рюкзак с кошельком и другими личными вещами. Погибшую звали Анна Яги.

Баллард служил на американской авиабазе Футэмма. Его задержали 4 октября после изучения записей камер видеонаблюдения. Опознать военнослужащего помогли характерные татуировки на руках. Сам морпех отрицает предъявленные обвинения.

После случившегося командование США ужесточило правила для своих военных на Окинаве. С 9 октября на 30 дней были введены ограничения на ночные выходы за пределы баз. Дополнительные меры затронули употребление алкоголя и порядок увольнений.

История вызвала широкий резонанс на острове, где давно существует напряжённость вокруг американского военного присутствия. Окинава занимает всего 0,6% территории Японии, однако здесь сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в стране.