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Опубликовано 10 октября, 23:50

Рубио обсудил с главой МИД Японии убийство женщины на Окинаве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги расследование убийства жительницы Окинавы, в котором подозревают американского военнослужащего. Об этом сообщил Госдепартамент по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

Рубио выразил соболезнования в связи со смертью японской гражданки и заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с японским правительством и местными властями в ходе расследования.

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Инцидент произошёл 4 октября в городе Наха. Японские правоохранительные органы арестовали 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины. Её тело обнаружили в гостинице. По данным следствия, подозреваемый задушил женщину, после чего забрал её кошелек и другие личные вещи. Сам арестованный отрицает причастность к убийству.

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Артём Гапоненко
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