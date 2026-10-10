Рубио обсудил с главой МИД Японии убийство женщины на Окинаве

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги расследование убийства жительницы Окинавы, в котором подозревают американского военнослужащего. Об этом сообщил Госдепартамент по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

Рубио выразил соболезнования в связи со смертью японской гражданки и заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с японским правительством и местными властями в ходе расследования.

Инцидент произошёл 4 октября в городе Наха. Японские правоохранительные органы арестовали 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины. Её тело обнаружили в гостинице. По данным следствия, подозреваемый задушил женщину, после чего забрал её кошелек и другие личные вещи. Сам арестованный отрицает причастность к убийству.