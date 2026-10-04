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Опубликовано 4 октября, 18:39

Япония вызвала посла США после убийства женщины, в котором подозревают морпеха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги 4 октября вызвал американского посла Джорджа Гласса и выразил протест из-за убийства местной жительницы, в котором подозревают морпеха США. Об этом сообщает само японское внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Мотэги выразил решительный протест, заявив, что произошедший крайне жестокий и чудовищный инцидент вызывает глубокое сожаление», — говорится в сообщении МИД.

Токио потребовал полного содействия расследованию, укрепления дисциплины среди американских военнослужащих в Японии и мер, которые позволят избежать повторения подобных преступлений. Ранее протест военному командованию США выразил министр обороны Синдзиро Коидзуми, назвавший случившееся совершенно возмутительным и непростительным.

Задержанный отрицает вину. Корпус морской пехоты США на Окинаве выразил сожаления семье женщины и заявил, что содействует японским властям в расследовании. На Окинаве сосредоточено более 70% площади американских военных объектов в Японии, включая авиабазу Кадена. Преступления с участием военнослужащих США неоднократно вызывали недовольство жителей острова.

Два морпеха США задержаны на Окинаве за нападение на людей на фестивале
Два морпеха США задержаны на Окинаве за нападение на людей на фестивале

Напомним, японская полиция арестовала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении женщины на Окинаве. 39-летнюю местную жительницу нашли мёртвой в номере одного из отелей. Камеры наблюдения зафиксировали, как она вместе с американским военнослужащим вошла в гостиницу, а спустя некоторое время мужчина вышел оттуда один. Правоохранители также установили пропажу личных вещей женщины.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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