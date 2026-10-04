Япония вызвала посла США после убийства женщины, в котором подозревают морпеха

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги 4 октября вызвал американского посла Джорджа Гласса и выразил протест из-за убийства местной жительницы, в котором подозревают морпеха США. Об этом сообщает само японское внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Мотэги выразил решительный протест, заявив, что произошедший крайне жестокий и чудовищный инцидент вызывает глубокое сожаление», — говорится в сообщении МИД.

Токио потребовал полного содействия расследованию, укрепления дисциплины среди американских военнослужащих в Японии и мер, которые позволят избежать повторения подобных преступлений. Ранее протест военному командованию США выразил министр обороны Синдзиро Коидзуми, назвавший случившееся совершенно возмутительным и непростительным.

Задержанный отрицает вину. Корпус морской пехоты США на Окинаве выразил сожаления семье женщины и заявил, что содействует японским властям в расследовании. На Окинаве сосредоточено более 70% площади американских военных объектов в Японии, включая авиабазу Кадена. Преступления с участием военнослужащих США неоднократно вызывали недовольство жителей острова.

Напомним, японская полиция арестовала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении женщины на Окинаве. 39-летнюю местную жительницу нашли мёртвой в номере одного из отелей. Камеры наблюдения зафиксировали, как она вместе с американским военнослужащим вошла в гостиницу, а спустя некоторое время мужчина вышел оттуда один. Правоохранители также установили пропажу личных вещей женщины.