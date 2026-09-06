Два морпеха США задержаны на Окинаве за нападение на людей на фестивале
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На юге Японии полиция Окинавы задержала двоих военнослужащих Корпуса морской пехоты США по подозрению в нападении на троих местных жителей, сообщает Okinawa Times.
Инцидент произошёл во время праздничного фестиваля. По данным полиции, морпехи, приписанные к базе Кэмп-Корни, толкали и наносили удары кулаками по лицу троим местным жителям. Оба задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
На Окинаве сосредоточено более 70% всех объектов ВС США в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Инциденты с участием американских военных периодически вызывают протесты местного населения.
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