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Опубликовано 6 сентября, 13:48

Два морпеха США задержаны на Окинаве за нападение на людей на фестивале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

На юге Японии полиция Окинавы задержала двоих военнослужащих Корпуса морской пехоты США по подозрению в нападении на троих местных жителей, сообщает Okinawa Times.

Инцидент произошёл во время праздничного фестиваля. По данным полиции, морпехи, приписанные к базе Кэмп-Корни, толкали и наносили удары кулаками по лицу троим местным жителям. Оба задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На Окинаве сосредоточено более 70% всех объектов ВС США в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Инциденты с участием американских военных периодически вызывают протесты местного населения.

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Анастасия Никонорова
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