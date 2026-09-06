Два морпеха США задержаны на Окинаве за нападение на людей на фестивале

На юге Японии полиция Окинавы задержала двоих военнослужащих Корпуса морской пехоты США по подозрению в нападении на троих местных жителей, сообщает Okinawa Times.

Инцидент произошёл во время праздничного фестиваля. По данным полиции, морпехи, приписанные к базе Кэмп-Корни, толкали и наносили удары кулаками по лицу троим местным жителям. Оба задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На Окинаве сосредоточено более 70% всех объектов ВС США в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Инциденты с участием американских военных периодически вызывают протесты местного населения.

Ранее в Паттайе подрались два нетрезвых американских моряка с авианосца USS Abraham Lincoln. Местные жители жалуются на шум и развязное поведение пьяных гостей в погонах, а в соцсетях появились кадры вечеринок с участием буйного экипажа.