Драки, пьянки и мат: Американские моряки с авианосца Abraham Lincoln ушли в отрыв в Таиланде

Первый отдых на берегу после затянувшейся миссии закончился для двух американских военных в полицейском участке. Моряки с авианосца USS Abraham Lincoln подрались в Паттайе. Об инциденте сообщил Пятый (армейский) национальный телеканал Таиланда.

Загул военных США в Таиланде. Видео © Х / Notinregs

Нетрезвые военнослужащие выясняли отношения между собой в районе знаменитой Пешеходной улицы. После потасовки обоих доставили в полицию. В соцсетях также появились многочисленные кадры вечеринок с участием членов экипажа. Местные жители жалуются на шум и развязное поведение пьяных гостей.

Авианосец прибыл в Таиланд после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке. За время похода военнослужащие неоднократно сообщали о тяжёлых бытовых условиях на борту. По их словам, на корабле ломались туалеты, периодически пропадала горячая вода и не хватало припасов. Также сообщалось о попытке одного из членов экипажа прыгнуть за борт на фоне затянувшейся дислокации.

Напомним, американский авианосец Abraham Lincoln после девяти месяцев нахождения в море прибыл в Таиланд. Корабль пришвартовался в порту Лаем Чабанг, и около 5 тысяч членов экипажа проведут несколько дней на берегу. Судно пробудет в районе Паттайи до вечера воскресенья, 5 сентября. Местные власти ожидают, что визит американских моряков принесёт городу около 100 миллионов батов (более 3 миллионов долларов) за счёт расходов экипажа.