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Регион
Опубликовано 2 сентября, 12:30

Авианосец США Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после девяти месяцев в море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американский авианосец Abraham Lincoln после девяти месяцев нахождения в море прибыл в Таиланд. Корабль пришвартовался в порту Лаем Чабанг, а около 5 тысяч членов экипажа готовятся провести несколько дней на берегу.

Судно пробудет в районе Паттайи до вечера воскресенья. Местные власти ожидают, что визит американских моряков принесёт городу около 100 миллионов батов (более 3 миллионов долларов) за счёт расходов экипажа.

Для обеспечения безопасности в период пребывания корабля в регионе задействуют около 600 сотрудников служб, сообщил губернатор провинции Чонбури Нарит Нирамайвонг.

Abraham Lincoln вышел из Сан-Диего в ноябре 2025 года для выполнения миссии в Южно-Китайском море, однако позже был направлен в район Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

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Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэдли Купер после посещения корабля признал, что экипаж авианосца Abraham Lincoln устал. По его словам, бытовые проблемы, о которых ранее сообщали СМИ, в основном удалось решить. Речь шла о качестве питания, отсутствии горячей воды и других сложностях на борту.

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Наталья Демьянова
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