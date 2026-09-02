Авианосец США Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после девяти месяцев в море

Американский авианосец Abraham Lincoln после девяти месяцев нахождения в море прибыл в Таиланд. Корабль пришвартовался в порту Лаем Чабанг, а около 5 тысяч членов экипажа готовятся провести несколько дней на берегу.

Судно пробудет в районе Паттайи до вечера воскресенья. Местные власти ожидают, что визит американских моряков принесёт городу около 100 миллионов батов (более 3 миллионов долларов) за счёт расходов экипажа.

Для обеспечения безопасности в период пребывания корабля в регионе задействуют около 600 сотрудников служб, сообщил губернатор провинции Чонбури Нарит Нирамайвонг.

Abraham Lincoln вышел из Сан-Диего в ноябре 2025 года для выполнения миссии в Южно-Китайском море, однако позже был направлен в район Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэдли Купер после посещения корабля признал, что экипаж авианосца Abraham Lincoln устал. По его словам, бытовые проблемы, о которых ранее сообщали СМИ, в основном удалось решить. Речь шла о качестве питания, отсутствии горячей воды и других сложностях на борту.