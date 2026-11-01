Японская полиция задержала 21-летнего американского морского пехотинца за вождение в нетрезвом виде и попытку скрыться после ДТП. Авария произошла ночью на острове Окинава, где военнослужащий врезался в другой автомобиль. Об этом сообщает японская газета Kumamoto Nichinichi Shimbun.

Инцидент произошёл в развлекательном районе неподалёку от американской авиабазы Кадена. После столкновения военнослужащий попытался покинуть место аварии, однако полицейские задержали его.

При этом морпех находился за пределами военного объекта в часы, когда американским военнослужащим запрещено покидать базы. Дополнительные сведения о последствиях столкновения и возможных пострадавших агентство не приводит.

Ситуация произошла на фоне претензий японских властей к поведению американских военных на Окинаве. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми 28 октября обсудил эту проблему с главой Пентагона Питом Хегсетом. Он потребовал усилить дисциплину среди военнослужащих США после ареста другого морпеха по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы.

На Окинаве находится значительная часть американских военных объектов в Японии. С 1972 года, когда остров вернулся под японское управление, местные правоохранители арестовали более 770 военнослужащих США по обвинениям в тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования.

Ранее британский оперный певец Натан Вейл попал в реанимацию после дорожной аварии в Лондоне. Инцидент произошёл 18 октября, когда артист ехал на велосипеде в церковь Темпл, где планировал выступить. По информации его близких, автомобиль на высокой скорости сбил музыканта, после чего спасатели доставили его в больницу вертолётом. Врачи диагностировали у тенора многочисленные переломы обеих ног, руки, ключицы и рёбер. Для проведения операций и облегчения боли медики ввели артиста в медикаментозную кому. Из-за тяжёлых травм Вейл временно лишился возможности выступать, а его семье потребовалась финансовая поддержка.