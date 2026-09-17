«Американский век» рухнул за одно лето: Профессор предрёк конец эпохи доминирования США

Конфликт с Ираном продемонстрировал завершение эпохи американского доминирования. Такое мнение высказал историк и политолог, профессор Сент-Эндрюсского университета Филлипс Пейсон О’Брайен в авторской статье для The Atlantic.

«Американский век, последовавший за Второй мировой войной, должен был в конце концов завершиться. Шокирует, насколько внезапно наступил этот момент», — пишет исследователь.

По оценке профессора, разветвлённая сеть военных баз, логистика и международные партнёрства не обеспечили Вашингтону победу над Тегераном. При этом О’Брайен не возлагает всю ответственность за ослабление страны на Дональда Трампа: война, считает он, показала масштаб уже происходивших изменений.

Одним из ключевых факторов эксперт называет уязвимость американских объектов в Персидском заливе. Отказ от дальнейшей эскалации летом он связывает с потерей базы в Бахрейне, где расположен штаб 5-го флота ВМС США. По мнению автора, ситуация выявила неспособность американских сил защитить часть важнейшей инфраструктуры от менее технологически развитого противника.

Последствия, полагает О’Брайен, затронули и Азиатско-Тихоокеанский регион. Переброска оттуда техники на Ближний Восток продемонстрировала ограниченность ресурсов Пентагона, несмотря на его превосходство над большинством других армий.

Дополнительным ударом по позициям Вашингтона профессор считает разрушение давних союзов. Другие государства, по его оценке, уже приспосабливаются к ослаблению США, а американское влияние в мире продолжит сокращаться.

Ранее Life.ru рассказывал, что переговоры министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и главы Пентагона Пита Хегсета завершились подписанием необязывающего документа о сотрудничестве. Берлин не получил конкретных сроков размещения комплексов Typhon и приобретения ракет Tomahawk, а также ясности относительно будущего американского военного присутствия в Европе. Издание отмечает, что Вашингтон ждёт от союзников большей ответственности за безопасность и закупок американского оружия.