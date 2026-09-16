Берлин хотел большего: Чем закончились переговоры Писториуса и Хегсета

Первая встреча министра обороны Германии Бориса Писториуса с главой Пентагона Питом Хегсетом завершилась подписанием только необязывающего документа о сотрудничестве. Об этом сообщает немецкая газета Welt, оценивая итоги переговоров как ограниченные.

Переговоры прошли в Вашингтоне. По данным Пентагона, стороны договорились расширять взаимодействие в оборонно-промышленной сфере между США и ФРГ.

При этом, как отмечает Welt, конкретных договорённостей о поставках вооружений или новых крупных проектах по итогам встречи достигнуто не было. Немецкая сторона не получила точной информации о возможных сроках размещения американских ракетных комплексов Typhon и приобретения крылатых ракет Tomahawk.

Издание пишет, что переговоры показали изменение характера отношений между двумя странами. По оценке Welt, Германия заинтересована в американских технологиях, вооружении и гарантиях безопасности, тогда как США ожидают от союзников большей ответственности и готовности закупать американскую военную продукцию.

Отдельное внимание стороны уделили будущему сотрудничеству в оборонной промышленности. Подписанное заявление предусматривает взаимодействие в области совместных разработок, производства, передачи технологий, научных исследований и укрепления цепочек поставок.

При этом документ не содержит конкретных сроков реализации проектов или финансовых обязательств. Как отмечает Welt, американская сторона во многом сосредоточилась на вопросах военно-промышленного сотрудничества и коммерческих возможностях.

Переговоры также не дали Берлину ясности относительно дальнейших планов США по военному присутствию в Европе. Диалог между двумя странами продолжится в рамках расширения оборонного взаимодействия.

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