В США военнослужащий погиб после падения с большой высоты во время показательного выступления перед матчем по американскому футболу. Трагедия произошла на стадионе «Аламодом» в Сан-Антонио, где встречались университетские команды UTSA и Navy. О смерти пострадавшего сообщили представители американских ВВС.

Американский военный сорвался с высоты на глазах у тысяч зрителей. Видео © X / CoffindafferFBI

Инцидент произошёл 17 октября в ходе торжественной церемонии в честь военнослужащих и ветеранов. По сценарию четверо военных должны были спуститься с потолочных конструкций стадиона по канатам прямо на футбольное поле.

Однако во время спуска один из участников потерял контроль над движением, резко ускорился и упал на газон. Происшествие произошло на глазах у зрителей, собравшихся на трибунах перед началом игры.

К пострадавшему немедленно бросились медики. Военнослужащему оказали первую помощь на поле, после чего эвакуировали на носилках и доставили в больницу.

Первоначально сообщалось, что мужчина получил тяжёлые травмы. Однако позднее командование американских ВВС подтвердило, что спасти его не удалось. Военнослужащий скончался в медицинском учреждении.

Погибший проходил службу во 2-м отделении 6-й учебно-боевой эскадрильи ВВС США. Его имя не разглашается. Обстоятельства падения расследуются, официальная причина происшествия пока не установлена.

Из-за случившегося начало футбольного матча задержали примерно на десять минут. Представители университета выразили соболезнования семье военнослужащего и его сослуживцам. Несмотря на трагедию, встреча состоялась и завершилась победой UTSA со счётом 38:34.

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