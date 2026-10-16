Любовь окрыляет: В Красноярске мужчина выпал с 8-го этажа, пока муж знакомой вскрывал дверь с МЧС
В Красноярске муж не мог войти домой, пока из его квартиры не выпал мужчина
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Попытка жителя Красноярска попасть в собственную квартиру закончилась неожиданным происшествием: пока спасатели вскрывали запертую дверь, из окна восьмого этажа выпал неизвестный мужчина. Пострадавший выжил, но оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Всё произошло на улице Джамбульской. Хозяин квартиры вернулся домой, однако открыть дверь не смог — она была заперта изнутри. Жена не отвечала на звонки и не впускала супруга, при этом из квартиры доносился плач маленького ребёнка.
Обеспокоенный мужчина вызвал полицию и спасателей. Прибывшие специалисты начали вскрывать замок, но в самый неожиданный момент дверь открыла сама хозяйка квартиры. Вместо объяснений она сообщила, что только что из её окна выпал мужчина.
Спасатели немедленно спустились вниз и обнаружили пострадавшего под окнами многоэтажки. После падения с восьмого этажа он остался жив, но получил серьёзные травмы. Мужчину передали медикам, которые госпитализировали его в тяжёлом состоянии.
Кем незнакомец приходился хозяйке квартиры и при каких обстоятельствах оказался за окном, пока неизвестно. Не установлено также, было ли падение случайным или мужчина сам выпрыгнул из окна. Во всех подробностях необычной истории теперь разбирается полиция.
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