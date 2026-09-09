Мосгорсуд оставил 9 лет колонии женщине за шантаж женатого любовника

Мосгорсуд оставил без изменения приговор женщине, получившей девять лет колонии за вымогательство у женатого любовника. Она требовала от мужчины деньги, недвижимость и автомобиль Porsche Cayenne, угрожая рассказать его супруге об их внебрачной связи и распространить информацию в соцсетях. Апелляционная жалоба защиты удовлетворена не была.

По материалам дела, отношения между женщиной и потерпевшим продолжались с осени 2023-го до июля 2024 года. Мужчина занимал руководящую должность в ресторанном бизнесе. Подсудимая, как установил суд, знала, что для него особенно важны семья и деловая репутация, и использовала угрозу разглашения их отношений для получения денег.

Первоначально мужчина согласился на её требования и в августе 2024 года перевёл деньги. Однако после этого требования не прекратились. По данным РАПСИ, позднее женщина потребовала уже 10 млн рублей либо покупку апартаментов. Затем условия вновь изменились — она захотела получить Porsche Cayenne.

В ноябре 2024 года стороны встретились в ресторане на западе Москвы. Там женщина подписала договор купли-продажи автомобиля и расписку о получении денег, хотя фактически средства ей не передавались. В этот момент в заведение вошли сотрудники полиции, проводившие оперативный эксперимент.

В ходе разбирательства суд также исследовал переписку между бывшими любовниками. Согласно материалам дела, женщина угрожала мужчине не только рассказать о связи его супруге, но и обратиться к его детям, опубликовать видео и создать ему проблемы с налоговыми проверками.

Свою вину подсудимая не признала. Она утверждала, что после отношений оказалась в тяжёлом материальном и психологическом положении и считала, что мужчина должен компенсировать причинённый ей ущерб. Эти доводы суд не принял и признал её виновной по части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере.

Женщине назначили девять лет колонии общего режима. При этом реальное отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Теперь Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

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