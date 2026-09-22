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Опубликовано 22 сентября, 04:01

Норвежская горная бегунья погибла, сорвавшись с хребта Ромсдальсегген

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / idarobsahm

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / idarobsahm

Норвежская горная бегунья Ида Амели Робсам погибла, сорвавшись с горного хребта в Норвегии. 30-летняя спортсменка упала с высоты нескольких десятков метров во время тренировки, сообщает NRK.

По данным издания, Робсам сорвалась с тропы на горном хребте Ромсдальсегген. Пострадавшую эвакуировали спасательным вертолётом, но спасти спортсменку не удалось.

Свой лучший результат Робсам показала 28 июня, заняв второе место на марафоне дю Монблан — она уступила только шведке Тове Александерссон.

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Тем временем в Кабардино-Балкарии разыскивают двух туристов, пропавших на горе Дыхтау — второй по высоте вершине России. Альпинисты из Нижнего Новгорода и Тольятти перестали выходить на связь, последний раз их видели на высоте 3500 метров. Туристы не вышли на связь в установленное время. Они двигались по сложному маршруту категории 4Б.

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Юния Ларсон
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