Норвежская горная бегунья погибла, сорвавшись с хребта Ромсдальсегген
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / idarobsahm
Норвежская горная бегунья Ида Амели Робсам погибла, сорвавшись с горного хребта в Норвегии. 30-летняя спортсменка упала с высоты нескольких десятков метров во время тренировки, сообщает NRK.
По данным издания, Робсам сорвалась с тропы на горном хребте Ромсдальсегген. Пострадавшую эвакуировали спасательным вертолётом, но спасти спортсменку не удалось.
Свой лучший результат Робсам показала 28 июня, заняв второе место на марафоне дю Монблан — она уступила только шведке Тове Александерссон.
Тем временем в Кабардино-Балкарии разыскивают двух туристов, пропавших на горе Дыхтау — второй по высоте вершине России. Альпинисты из Нижнего Новгорода и Тольятти перестали выходить на связь, последний раз их видели на высоте 3500 метров. Туристы не вышли на связь в установленное время. Они двигались по сложному маршруту категории 4Б.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.