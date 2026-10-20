Американский журналист Хелали прошёл подготовку и стал бойцом спецназа «Ахмат»

Американский журналист Кристофер Хелали, ранее служивший в морской пехоте США, заключил контракт со спецназом «Ахмат» Минобороны России. Он уже прошёл необходимую подготовку и приступил к службе, сообщил командир подразделения, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Американец Хелали заключил контракт со спецназом «Ахмат» МО РФ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Бывший американский морпех Кристофер с позывным Вермонт успешно завершил курс подготовки и заключил военный контракт», — написал Алаудинов в своём телеграм-канале.

По словам командира, теперь Хелали официально входит в состав спецназа «Ахмат». При этом генерал-лейтенант не уточнил, какие именно задачи предстоит выполнять американцу и где он будет проходить службу.

До этого Хелали занимался журналистикой и неоднократно посещал Донбасс, освещая военный конфликт. Он также бывал в Курской области и публично выступал в поддержку России.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё в марте 2026 года Хелали рассказал о подписании контракта с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым, известным под позывным Гайдук. Последний погиб 10 марта при выполнении боевой задачи, спасая раненого сослуживца. Американец признавался, что не успел повоевать под руководством Николаева, однако был готов следовать за ним.

Кроме того, журналист обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. В феврале он подготовил соответствующее письмо, а в июне получил подтверждение его поступления в администрацию президента. К концу августа Хелали передал все необходимые документы, однако окончательного решения по его обращению тогда ещё не было.