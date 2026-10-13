Американец Келвин, решивший участвовать в специальной военной операции на стороне России, признался, что был удивлён дружелюбием и уважением, с которыми его встретили в стране. Своими впечатлениями доброволец поделился с военкором RT Владом Андрицей.

По словам военнослужащего, российская действительность оказалась значительно приятнее, чем он представлял до приезда. Отношение местных жителей и сослуживцев превзошло его ожидания.

Особое значение Келвин придаёт христианству. Он убеждён, что именно обращение России к вере стало одним из главных источников её силы.

«Сейчас в мире есть совсем другие, конкретные враги, с которыми нужно разбираться. Верьте в Россию... Верьте в тот многополярный мир, к которому стремится Россия», — заявил Келвин.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Келвин разочаровался в США и решил сражаться на стороне России. На родине он работал на оружейном предприятии, однако его возмущало, что часть выпускаемой продукции поставлялась Украине. Ещё одной причиной своего решения американец назвал реакцию общества на скандал вокруг Джеффри Эпштейна.