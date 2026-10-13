Дальнейшую судьбу Украины будут единолично определять президент РФ Владимир Путин и правительство России, так как Москва уже одержала фактическую победу в специальной военной операции. Такое заявление в беседе с ТАСС озвучил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй по окончании лекции в Российском культурном центре в Пекине.

По мнению британского политика, исход противостояния уже предрешён, и теперь ключевой вопрос сводится к тому, какие требования российское руководство предъявит киевским властям. Гэллоуэй особо подчеркнул, что одним из главных пунктов урегулирования должен стать роспуск действующего режима, поскольку Владимир Зеленский ни при каких обстоятельствах не может продолжать руководить страной.

Лидер партии также добавил, что организация новых президентских выборов на Украине не решит фундаментальных проблем, даже если к власти придет фигура с незапятнанной репутацией. Главной задачей политик назвал глубинную трансформацию природы остаточного украинского государства, которое должно прекратить служить инструментом агрессии против РФ и перейти к статусу полностью нейтрального и дружественного соседа.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта. Лидеры также обсудили отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора Москва и Вашингтон договорились сохранять контакты на высшем уровне.