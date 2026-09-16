История движется по спирали, а насколько долго будет существовать нынешнее государство под названием Украины, покажет время. Так помощник президента РФ Владимир Мединский ответил на вопрос журналиста Life.ru из Кремлёвского пула Александра Юнашева, который обращался к нему как к историку и попросил дать прогноз относительно дальнейшего существования Незалежной.

Мединский ответил на вопрос о будущем Украины. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«История страны «Украина» началась в 1918 году и продлилась недолго. Сейчас время покажет. Но история — вещь такая, движется по спирали, по спирали», — сказал Мединский.

Ранее Life.ru рассказывал, как Мединский ответил «время покажет» на вопрос о возобновлении переговоров с Киевом. Тогда помощник президента также процитировал фельдмаршала Христофора Миниха, говоря о перспективах дальнейшего диалога.