Разочаровавшийся в США американец решил сражаться за Россию на СВО
Келвин. Обложка © RT
Американец Келвин приехал в Россию и подписал контракт с Минобороны, решив участвовать в СВО на стороне ВС РФ. Свой выбор он объяснил несогласием с поставками оружия Украине и разочарованием в реакции американского общества на дело Джеффри Эпштейна.
В США он работал на оружейном предприятии. Его возмутило, что часть выпускаемой продукции отправляли Киеву. Последней каплей стала реакция сограждан на скандал вокруг педофила: американец считает, что за возмущением и подозрениями не последовало достаточных действий.
В Россию собеседник RT добрался через Финляндию и Эстонию. После заключения контракта он отправился на обучение в 55-ю бригаду морской пехоты.
Ранее священник из Курганской области после 30 лет церковного служения отправился на СВО и стал штурмовиком. Сослуживцам он не рассказывал о своём прошлом, поскольку не хотел особого отношения.
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