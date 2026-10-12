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Опубликовано 12 октября, 12:27

Разочаровавшийся в США американец решил сражаться за Россию на СВО

Келвин. Обложка © RT

Келвин. Обложка © RT

Американец Келвин приехал в Россию и подписал контракт с Минобороны, решив участвовать в СВО на стороне ВС РФ. Свой выбор он объяснил несогласием с поставками оружия Украине и разочарованием в реакции американского общества на дело Джеффри Эпштейна.

В США он работал на оружейном предприятии. Его возмутило, что часть выпускаемой продукции отправляли Киеву. Последней каплей стала реакция сограждан на скандал вокруг педофила: американец считает, что за возмущением и подозрениями не последовало достаточных действий.

В Россию собеседник RT добрался через Финляндию и Эстонию. После заключения контракта он отправился на обучение в 55-ю бригаду морской пехоты.

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Ранее священник из Курганской области после 30 лет церковного служения отправился на СВО и стал штурмовиком. Сослуживцам он не рассказывал о своём прошлом, поскольку не хотел особого отношения.

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Борис Эльфанд
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