Сенатор США Крис Мёрфи перенёс инсульт во время хоккейного матча своего сына. После госпитализации его перевели в медицинский центр Johns Hopkins, где политик проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщила руководитель аппарата сенатора Эллисон Хервитт.

Первые симптомы появились 31 октября. Мёрфи почувствовал онемение руки, находясь на матче. Его доставили в местную больницу, где медики диагностировали инсульт. Позднее сенатора перевезли в Johns Hopkins для дальнейшего обследования и наблюдения. По словам Хервитт, политик хорошо реагирует на лечение. Он находится в сознании и сохраняет ясность мышления. Врачи положительно оценивают динамику его состояния, а представители сенатора рассчитывают на полное восстановление.

Крису Мёрфи 53 года. Он представляет штат Коннектикут в Сенате США с 2013 года и является членом Демократической партии.

А ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что состояние здоровья китайского председателя Си Цзиньпина стало поводом для беспокойства перед его ожидаемым визитом в США, обострив вопросы о том, достаточно ли у него сил для правления Китаем. В ходе визита в Индию в сентябре китайский лидер почувствовал себя плохо и в последний момент не пришёл на ужин для глав государств, который состоялся на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Си Цзиньпин ранее принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди. Однако вместо него на мероприятии присутствовал министр иностранных дел КНР Ван И.