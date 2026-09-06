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Опубликовано 6 сентября, 12:22

«Американцам и китайцам не снилось»: Генерал раскрыл правду о разработках ИИ в СССР

Генерал Овчинский: В СССР разрабатывали ИИ на уровне, недоступном в США и КНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Советском Союзе велись серьёзные разработки в области искусственного интеллекта, которые по уровню превосходили зарубежные аналоги, рассказал криминолог, генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский.

По его словам, учёный Побиск Кузнецов разработал систему математического управления обществом (СМОУ), которая могла управлять военной сферой и экономикой огромной страны. Советские специалисты уже тогда понимали перспективы технологий, которые сегодня называют ИИ.

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«Я тогда уже знал слова «искусственный интеллект». Там об этом только и говорилось. И всё это было у нас. На таком уровне, что ни американцам, ни китайцам тогда не снилось», — отметил собеседник «Царьграда».

Он подчеркнул, что внедрение системы должно было одобрить руководство страны. Однако в 1988 году проект был заблокирован из-за опасений негативной реакции Запада.

Кто виноват и что делать? Запад в тупике из-за преступлений, совершённых при помощи ИИ
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Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов рассказал, что искусственный интеллект станет помощником судьи, но не получит права выносить решения по делам. Оценка доказательств и итоговый вердикт должны оставаться за человеком, уверен глава ВС РФ.

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Борис Эльфанд
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