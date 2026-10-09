Американцев призвали готовить к переводу часов после жалоб Трампа на «дискомбобуляцию»

Американские власти должны заранее предупреждать жителей о сезонном переводе часов, чтобы помочь им избежать проблем с привычным распорядком дня. Об этом РИА «Новости» рассказал доктор Дэвид Прерау, ранее консультировавший Конгресс США при разработке законодательства об отказе от перехода на зимнее время.

По словам специалиста, многие американцы даже не знают, когда именно предстоит переводить стрелки. Информация об этом появляется в новостях слишком поздно, хотя подготовка могла бы значительно облегчить адаптацию.

«С этой ситуацией вполне можно справиться, если немного подготовиться. Но никто не готовится», — пояснил Прерау.

Эксперт сравнил сезонную смену времени с путешествиями между часовыми поясами. Перед поездками люди обычно учитывают разницу во времени, однако к переводу часов относятся гораздо менее внимательно. По мнению Прерау, властям стоит начинать информационную кампанию за одну-две недели до смены времени.

В этом году большинство американцев перейдут на зимнее время 1 ноября, за два дня до промежуточных выборов в Конгресс. В ночь на воскресенье стрелки переведут на час назад. При этом весенний переход, когда люди теряют час сна, Прерау считает более сложным для адаптации.

По оценке Прерау, реакция на перевод часов зависит от человека. Одни практически не замечают изменений, другим требуется время на привыкание. При этом осенний переход, позволяющий поспать на час дольше, обычно переносится легче.

Тема уже вызвала недовольство президента США Дональда Трампа. Ранее он пожаловался, что сезонный перевод часов сбивает американцев с толку, и приводит к их «дискомбобуляции». Американский лидер выступает за сохранение летнего времени круглый год, однако соответствующая законодательная инициатива столкнулась с сопротивлением в Сенате.