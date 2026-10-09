Трамп вручил Маску награду за разработки и назвал его «Эдисоном современности»

Президент США Дональд Трамп вручил Национальную научную медаль главе SpaceX Илону Маску, гендиректору Nvidia Дженсену Хуангу и сооснователю Alphabet Сергею Брину. Церемония прошла в рамках технологического саммита.

Трамп наградил Маска медалью. Видео © X / Nick Sortor

Маска американский лидер назвал «современным Томасом Эдисоном», отметив его как инженера и основателя технологических компаний. Брина Трамп охарактеризовал как визионера, который изменил способ поиска информации и сделал знания доступными для людей по всему миру. Национальную медаль также получил ряд других представителей технологической отрасли. Основателя Dell Майкла Делла и главу Microsoft Сатью Наделлу наградили Национальной медалью за технологии и инновации.

Награждение состоялось вскоре после подписания технологическими руководителями добровольного «Соглашения Белого дома о сверхинтеллекте». Документ предусматривает меры по контролю за разработкой ИИ, включая внутренний надзор и привлечение независимых аудиторов. Помимо Маска и Хуанга, его подписали Марк Цукерберг, Дарио Амодеи, Сундар Пичаи и Грег Брокман.

По данным Национального научного фонда, Национальная медаль науки считается высшей государственной наградой США для учёных и инженеров. Среди её лауреатов были цитогенетик Барбара Мак-Клинток и сооснователь Qualcomm Эндрю Витерби.

Ранее Илон Маск вновь стал триллионером после роста акций принадлежащих ему компаний. После открытия торгов в США состояние основателя SpaceX и Tesla превысило отметку в $1 трлн. За день его состояние выросло на $30,6 млрд по сравнению с показателем на момент закрытия торгов в пятницу, 2 октября. Акции SpaceX подорожали более чем на 5%, а бумаги Tesla прибавили около 1%. Forbes по-прежнему называет Маска самым богатым человеком в мире. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивают примерно в $371,5 млрд.