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Регион
Опубликовано 9 октября, 01:58

Трамп вручил Маску награду за разработки и назвал его «Эдисоном современности»

Обложка © X / Nick Sortor

Обложка © X / Nick Sortor

Президент США Дональд Трамп вручил Национальную научную медаль главе SpaceX Илону Маску, гендиректору Nvidia Дженсену Хуангу и сооснователю Alphabet Сергею Брину. Церемония прошла в рамках технологического саммита.

Трамп наградил Маска медалью. Видео © X / Nick Sortor

Маска американский лидер назвал «современным Томасом Эдисоном», отметив его как инженера и основателя технологических компаний. Брина Трамп охарактеризовал как визионера, который изменил способ поиска информации и сделал знания доступными для людей по всему миру. Национальную медаль также получил ряд других представителей технологической отрасли. Основателя Dell Майкла Делла и главу Microsoft Сатью Наделлу наградили Национальной медалью за технологии и инновации.

Награждение состоялось вскоре после подписания технологическими руководителями добровольного «Соглашения Белого дома о сверхинтеллекте». Документ предусматривает меры по контролю за разработкой ИИ, включая внутренний надзор и привлечение независимых аудиторов. Помимо Маска и Хуанга, его подписали Марк Цукерберг, Дарио Амодеи, Сундар Пичаи и Грег Брокман.

По данным Национального научного фонда, Национальная медаль науки считается высшей государственной наградой США для учёных и инженеров. Среди её лауреатов были цитогенетик Барбара Мак-Клинток и сооснователь Qualcomm Эндрю Витерби.

Трамп счёл врагами всех, кто не называет ИИ «сверхинтеллектом»
Трамп счёл врагами всех, кто не называет ИИ «сверхинтеллектом»

Ранее Илон Маск вновь стал триллионером после роста акций принадлежащих ему компаний. После открытия торгов в США состояние основателя SpaceX и Tesla превысило отметку в $1 трлн. За день его состояние выросло на $30,6 млрд по сравнению с показателем на момент закрытия торгов в пятницу, 2 октября. Акции SpaceX подорожали более чем на 5%, а бумаги Tesla прибавили около 1%. Forbes по-прежнему называет Маска самым богатым человеком в мире. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса оценивают примерно в $371,5 млрд.

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Тимур Хингеев
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