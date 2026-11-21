Московский городской суд признал законным заочный арест гражданина Норвегии Кевина Винье и американца Гаррисона Фостера, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в качестве наёмников. Соответствующие решения вступили в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об аресте иностранцев. Мера пресечения начнёт действовать с момента их задержания на территории России либо экстрадиции из-за рубежа. Винье и Фостер объявлены в международный розыск.

По данным российского следствия, норвежец участвует в боевых действиях на стороне Украины с 2022 года. В 2024-м он, как утверждается, принимал участие в попытках нападения на приграничные районы Белгородской области. Фостер — бывший американский морской пехотинец, который также отправился на Украину в 2022 году. Ранее он рассказывал о своём участии в конфликте в интервью CNN.

Обоим иностранцам вменяют часть 3 статьи 359 УК РФ — участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. Приговоры по существу обвинений пока не вынесены.