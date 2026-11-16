Иностранных наёмников в Кременчуге могли выдать их собственные публикации в соцсетях, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, даже один человек, который пользуется гаджетами, может невольно раскрыть, где остановилась вся группа.

В ночь с 8 на 9 ноября беспилотник ВС РФ ударил по месту дислокации наёмников из Южной Америки в Кременчуге. Авторы расследования «Царьграда» выяснили, что во время отдыха в тылу иностранцы выкладывали ролики для близких и собирали через соцсети пожертвования.

По данным аналитиков, ВСУ подвёл пресловутый человеческий фактор. Полное отсутствие цифровой гигиены у иностранных наёмников позволило ГРУ вычислить лежбище врага по соцсетям и банковским транзакциям.