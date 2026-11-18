Американцы начали скупать генераторы и продукты после серии техсбоев
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В американской торговой сети Costco зафиксировали резкий рост спроса на товары для экстренной подготовки. Покупатели стали активнее приобретать оборудование и продукты на фоне серии технических сбоев в стране. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на аналитика Mizuho Securities Дэвида Беллингера.
По данным Беллингера, к вечеру воскресенья, 15 ноября, в интернет-магазине Costco не осталось 21 из 26 дорогостоящих моделей генераторов. Аналитик также отметил, что покупатели стали запасаться продуктами длительного хранения. Беллингер связал покупательскую активность с тревогой из-за серии технических неполадок, затронувших американскую инфраструктуру. За короткий период перебои произошли в работе Microsoft Outlook, банковских сервисов и авиационных систем.
Финансовый директор Costco Гэри Миллерчип рассказал Bloomberg, что повышенный спрос на эту категорию товаров появился ещё в конце октября. В список наиболее востребованных позиций вошли рис, консервы, бутилированная вода, бумажные изделия, генераторы и батарейки.
Costco — американская сеть оптовой торговли, в которой покупатели приобретают продукты, бытовую технику и товары для дома по системе платного членства.
Профессор Университета Темпл Джон Д’Арси, изучающий кибербезопасность и сбои информационных систем, обратил внимание на зависимость американской инфраструктуры от цифровых технологий. По его оценке, современные системы стали сложнее и теснее связаны друг с другом, поэтому даже один технический отказ способен вызвать серьёзные последствия.
Рост закупок заинтересовал и инвесторов. По оценкам Mizuho Securities, сопоставимые продажи Costco в США без учёта топлива в последнюю неделю октября увеличились на 11–12%. Для сравнения: в первые три недели месяца показатель составлял 6–7%. Аналитики повысили целевую стоимость акций Costco с 1,1 тыс. до 1,15 тыс. долларов. В Mizuho также ожидают, что стремление американцев создавать запасы поддержит продажи Walmart и его оптовой сети Sam’s Club. Дополнительный спрос на товары для экстренной подготовки может принести выгоду Home Depot и Lowe’s.
Ранее в США зафиксировали рекордный месячный скачок цен на детское питание и молочные смеси. В октябре они подорожали сразу на 5,1%. Одновременно в стране вновь ускорился рост цен на продукты, несмотря на общее замедление инфляции. Одной из главных причин нового витка подорожания эксперты называют высокую стоимость энергоносителей. Расходы на топливо постепенно отражаются на ценах производства, упаковки и доставки продовольствия. Особенно заметно это в логистике, где важную роль играет дизельное топливо.