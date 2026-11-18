В американской торговой сети Costco зафиксировали резкий рост спроса на товары для экстренной подготовки. Покупатели стали активнее приобретать оборудование и продукты на фоне серии технических сбоев в стране. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на аналитика Mizuho Securities Дэвида Беллингера.

По данным Беллингера, к вечеру воскресенья, 15 ноября, в интернет-магазине Costco не осталось 21 из 26 дорогостоящих моделей генераторов. Аналитик также отметил, что покупатели стали запасаться продуктами длительного хранения. Беллингер связал покупательскую активность с тревогой из-за серии технических неполадок, затронувших американскую инфраструктуру. За короткий период перебои произошли в работе Microsoft Outlook, банковских сервисов и авиационных систем.

Финансовый директор Costco Гэри Миллерчип рассказал Bloomberg, что повышенный спрос на эту категорию товаров появился ещё в конце октября. В список наиболее востребованных позиций вошли рис, консервы, бутилированная вода, бумажные изделия, генераторы и батарейки.

Costco — американская сеть оптовой торговли, в которой покупатели приобретают продукты, бытовую технику и товары для дома по системе платного членства.

Профессор Университета Темпл Джон Д’Арси, изучающий кибербезопасность и сбои информационных систем, обратил внимание на зависимость американской инфраструктуры от цифровых технологий. По его оценке, современные системы стали сложнее и теснее связаны друг с другом, поэтому даже один технический отказ способен вызвать серьёзные последствия.

Рост закупок заинтересовал и инвесторов. По оценкам Mizuho Securities, сопоставимые продажи Costco в США без учёта топлива в последнюю неделю октября увеличились на 11–12%. Для сравнения: в первые три недели месяца показатель составлял 6–7%. Аналитики повысили целевую стоимость акций Costco с 1,1 тыс. до 1,15 тыс. долларов. В Mizuho также ожидают, что стремление американцев создавать запасы поддержит продажи Walmart и его оптовой сети Sam’s Club. Дополнительный спрос на товары для экстренной подготовки может принести выгоду Home Depot и Lowe’s.