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Опубликовано 19 сентября, 10:29

Американцы превратили обычный русский завтрак в дорогой гастрономический хит

В Нью-Йорке бутерброд с маслом продают почти за 700 рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / itor

Простой российский завтрак неожиданно стал модным блюдом в Нью-Йорке. Местные рестораны предлагают хлеб с маслом по цене до 500–700 рублей. Об этом пишет телеграм-канал Mash Money.

В России такую подачу тоже можно встретить в заведениях. Стоимость блюда достигает примерно 400 рублей. Главные ингредиенты остаются неизменными: ломтик хлеба и сливочное масло. При этом повара экспериментируют с добавками и оформлением.

В американских заведениях порцию с маслом и шнитт-луком продают примерно за 505 рублей, или 6 долларов. Вариант с мёдом либо лососем стоит около 673 рублей — 8 долларов.

Для жителей России это всё ещё привычный и незамысловатый перекус. В Нью-Йорке же знакомое сочетание представили как нишевый гастрономический продукт.

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Полина Никифорова
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