Цены на бензин в США в день промежуточных выборов в Конгресс достигли рекордного для дней голосования уровня за всю историю наблюдений. Средняя стоимость самого распространённого топлива марки Regular 3 ноября составила около 4,15 доллара за галлон. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Накануне выборов, 2 ноября, средняя цена галлона бензина достигала 4,17 доллара. Как отмечает издание, это примерно на 37 центов больше показателя перед промежуточными выборами 2022 года, когда топливо стоило в среднем 3,80 доллара за галлон. Именно тогда был установлен предыдущий рекорд стоимости бензина в период голосования.

При этом речь идёт не об абсолютном историческом максимуме цен на топливо, а именно о стоимости бензина в дни проведения выборов. Марка Regular примерно соответствует российскому АИ-92, а один американский галлон равен 3,785 литра.

По данным The Washington Post, дорогой бензин стал одной из заметных проблем для американских избирателей. Октябрьский опрос The New York Times и Сиенского колледжа показал, что 75% потенциальных участников голосования недовольны действиями президента США Дональда Трампа в вопросе топливных цен. При этом 53% респондентов больше доверяют демократам в решении этой проблемы, а 38% — республиканцам.

Промежуточные выборы в США проходят 3 ноября. Американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Кроме того, в 36 штатах проходят выборы губернаторов. Досрочное голосование началось за несколько недель до основного дня выборов.

Рост стоимости топлива происходит на фоне продолжающегося конфликта США с Ираном, который оказывает давление на нефтяной рынок. Повышение цен на заправках стало одной из экономических тем предвыборной кампании.