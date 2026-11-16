России необходимо вести диалог с США, сохраняя трезвый взгляд на действия Вашингтона и не проявляя чрезмерного восторга по поводу отдельных американских решений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.

В качестве примера глава МИД привёл временное смягчение американских ограничений на поставки российского дизельного топлива. По словам министра, некоторые восприняли этот шаг как значительную уступку со стороны Вашингтона, хотя американские власти подчеркнули, что санкционный режим продолжает действовать.

«Надо трезво смотреть на вещи, надо говорить с американцами, но когда ты это пытаешься делать с открытым от восторга ртом, это не идёт на пользу нашему интересу, и американцы такое поведение не уважают», — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание, что в США объяснили временное разрешение на поставки топлива необходимостью успокоить энергетический рынок. При этом, по словам дипломата, Вашингтон не отказался от действующих ограничений против Москвы.

Ранее Life.ru сообщал, что в МИД России назвали дизельную сделку с США подтверждением надёжности Москвы как поставщика энергоресурсов. Заместитель директора департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Трофимов заявил, что российское топливо помогло стабилизировать ситуацию на мировом рынке. Для проведения операций с российским дизелем американский Минфин выдал временное разрешение, действующее до 7 апреля 2027 года.