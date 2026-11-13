Россия продемонстрировала готовность выполнять международные договорённости и подтвердила репутацию надёжного поставщика энергоресурсов благодаря дизельной сделке с США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на круглом столе в международном пресс-центре «Россия сегодня».

«Когда мы на неё пошли, мы показали свою договороспособность, подтвердили репутацию надёжного поставщика энергоносителей, несмотря на все существующие политические проблемы в мире», — подчеркнул дипломат.

По словам Трофимова, договорённости Москвы и Вашингтона приобрели особое значение на фоне нестабильности мирового энергетического рынка. Дипломат обратил внимание на проблемы с поставками топлива, в том числе связанные с ситуацией в Персидском заливе.

«Можно сказать, что мы оказали срочную помощь», — добавил представитель МИД.

О поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 9 октября. Американский лидер тогда объявил о планах получить более 300 тысяч тонн топлива на первом этапе, ещё 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн впоследствии.

Для реализации договорённостей Минфин США временно разрешил операции с российским дизельным топливом. Соответствующая лицензия действует до 7 апреля 2027 года.