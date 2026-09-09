Американцы устроили кутёж на «Золотом кольце», потратив 1,2 миллиона

Американские туристы потратили около 1,2 млн рублей на человека за эксклюзивный тур по «Золотому кольцу», включавший также Москву и Санкт-Петербург. По данным Mash Money, эта программа стала самой прибыльной для российского туррынка в 2026 году.

В среднем иностранные гости тратят на отдых в России чуть больше 86 тысяч рублей на человека без учёта расходов на перевозку. С января по июнь турпоток в страну вырос на 7,5% год к году.

Самым крупным рынком для российской туриндустрии остаётся Китай. После введения взаимного безвиза поток туристов оттуда увеличился на 20%.

Также выросло число гостей из Вьетнама, Турции и Индии — на 69%, 20% и 15% соответственно. Иностранцы чаще всего выбирают Москву и Санкт-Петербург, а также Казань и Екатеринбург. Китайские туристы дополнительно интересуются Приморским краем и Амурской областью.

Ранее стало известно, что китайские туристы в России всё чаще выбирают активный отдых, развлечения и цифровой контент вместо поездок ради советского наследия. Арабские гости предпочитают сочетать комфортный городской отдых с поездками на природу и знакомством с сельскими территориями.