Американцы устроили кутёж на «Золотом кольце», потратив 1,2 миллиона
Mash Money: Туристы из США потратили 1,2 млн рублей на тур по «Золотому кольцу»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские туристы потратили около 1,2 млн рублей на человека за эксклюзивный тур по «Золотому кольцу», включавший также Москву и Санкт-Петербург. По данным Mash Money, эта программа стала самой прибыльной для российского туррынка в 2026 году.
В среднем иностранные гости тратят на отдых в России чуть больше 86 тысяч рублей на человека без учёта расходов на перевозку. С января по июнь турпоток в страну вырос на 7,5% год к году.
Самым крупным рынком для российской туриндустрии остаётся Китай. После введения взаимного безвиза поток туристов оттуда увеличился на 20%.
Также выросло число гостей из Вьетнама, Турции и Индии — на 69%, 20% и 15% соответственно. Иностранцы чаще всего выбирают Москву и Санкт-Петербург, а также Казань и Екатеринбург. Китайские туристы дополнительно интересуются Приморским краем и Амурской областью.
Ранее стало известно, что китайские туристы в России всё чаще выбирают активный отдых, развлечения и цифровой контент вместо поездок ради советского наследия. Арабские гости предпочитают сочетать комфортный городской отдых с поездками на природу и знакомством с сельскими территориями.
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