Китайские туристы в России променяли советское наследие на активный отдых и контент

Портрет иностранного туриста в России постоянно меняется: китайские гости всё реже приезжают за советским наследием и всё чаще ищут активный отдых и развлечения. Об этом рассказал РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Раньше мы говорили, что китайские туристы приезжают посмотреть на наше советское наследие. Но это сильно меняется. Сейчас им нужен активный опыт, развлечения, цифровой контент, чтобы они могли снять уникальный видеоролик и выложить его в соцсети», — пояснил чиновник.

По его словам, арабские туристы, напротив, хотят совместить комфортный городской отдых с возможностью увидеть российскую природу, понять быт и сельские территории.

«Поэтому бизнес адаптирует турпродукты в зависимости от желаний», — подытожил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что китайские туристы у крейсера «Аврора» в Петербурге запустили «книжную эстафету»: они ищут места из школьных учебников, фотографируются и передают книги друг другу. Один экземпляр лежит в условленном месте на Петроградской набережной. Директор лаборатории ИМИ МГИМО Полина Рысакова заметила эту тенденцию, связав её с ростом числа молодых путешественников из Китая в последние месяцы.