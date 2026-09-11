Амир Ибрагимов забил за «Манчестер Юнайтед» в Юношеской лиге УЕФА

Российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов отличился забитым мячом в матче с азербайджанским «Сабахом» в рамках Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Манчестере и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

18-летний футболист вышел на поле с капитанской повязкой и провёл полный матч. Ибрагимов вывел английскую команду вперёд уже на второй минуте встречи, положив начало разгрому соперника.

Помимо российского хавбека, забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Джейкоб Уотсон (16-я минута) и Джозеф Гэбриэл, оформивший хет-трик (45, 85, 87).

Стоит отметить, что в июне 2026 года Ибрагимов дебютировал за национальную сборную России. Полузащитник принял участие в товарищеских матчах с командами Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0), показав уверенную игру в составе главной команды страны.

Основная команда «Манчестер Юнайтед» поддержала юношей и разгромила «Сабах» в Лиге чемпионов со счётом 4:0. Это первая победа «МЮ» в главном еврокубке за 1053 дня.