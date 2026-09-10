Гол Эдегора принёс «Арсеналу» победу над «Наполи» в Лиге чемпионов

Лондонский «Арсенал» на выезде одолел «Наполи» со счётом 1:0 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол в Неаполе забил Мартин Эдегор.

Полузащитник отличился на 75-й минуте. Благодаря его мячу финалист прошлого розыгрыша начал новый турнир с трёх очков.

Следующие встречи обе команды проведут 13 октября. Английский клуб примет французский «Лилль», а итальянский отправится в гости к испанскому «Вильярреалу».

За выход в плей-офф на общем этапе борются 36 участников. Каждый проведёт восемь матчей — поровну дома и на выезде. Восемь лучших напрямую попадут в 1/8 финала, остальные путёвки разыграют в стыковых встречах команды с 9-го по 24-е место.

Два предыдущих розыгрыша выиграл «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В последнем финале парижане победили «Арсенал» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Тем временем «Ливерпуль» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счётом 2:1 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Первым счёт открыл «Атлетико». На 17-й минуте отличился Маркос Льоренте. «Ливерпуль» отыгрался перед перерывом. На 40-й минуте мяч забил Доминик Собослаи. После начала второго тайма хозяева вышли вперёд. Победный гол на 50-й минуте записал на свой счёт Алексис Макаллистер.