В двух российских больницах обнаружили некачественные партии инъекционного витамина B6, которые Росздравнадзор распорядился изъять из обращения и уничтожить. Нарушения связаны со сроком годности препарата «Пиридоксин», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Проблемные лекарства нашли в Кадыйской районной больнице Костромской области и Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича. В оба учреждения поступили ампулы армянского производства.

Речь идёт о двух сериях «Пиридоксина» — 340925 и 401225. Препарат выпускает Ереванская химико-фармацевтическая фирма. Во время выборочного контроля специалисты установили, что лекарство не соответствует установленным требованиям по показателю «Срок годности».

«Пиридоксин» представляет собой раствор витамина B6 для инъекций. Его назначают при дефиците этого вещества в организме, а также используют при лечении некоторых заболеваний нервной системы.

Росздравнадзор прекратил обращение обеих серий препарата. Медицинским учреждениям и другим участникам фармацевтического рынка предписано обеспечить изъятие некачественных ампул и их последующее уничтожение.

Ранее Life.ru сообщал об отзыве партии обезболивающего «Кеторолак» из-за нарушений требований к качеству. Проверка выявила посторонние примеси в растворе для инъекций, после чего Росздравнадзор потребовал убрать проблемную серию из обращения.