В инъекционных средствах китайской компании Shanghai ERP Peptide Biotechnology обнаружили бактерии, способные вызвать тяжёлые инфекции. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА. Результаты анализов опубликованы в предупреждении канадского регулятора Health Canada.

Лабораторные исследования выявили Acinetobacter seifertii, Acinetobacter nosocomialis и Cutibacterium acnes. Регулятор предупредил: введение загрязнённых средств может привести к госпитализации, а в тяжёлых случаях — к угрожающему жизни сепсису.

Всего в Канаде изъяли более 11,4 тысячи флаконов у поставщика и двух интернет-продавцов. Сайты последних прекратили работу после вмешательства ведомства. Количество проверенных образцов и долю загрязнённой продукции регулятор не уточнил.

В предупреждении перечислены, в частности, средства с ретатрутидом, тирзепатидом, MOTS-C и NAD+. Речь идёт о продукции, не разрешённой к продаже в Канаде: её безопасность, эффективность и качество Health Canada не оценивало.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, аналогичные вещества из Китая предлагают российские интернет-магазины. Препараты обещают похудение и омоложение.

Ранее Life.ru рассказывал, что свыше 55 тысяч интернет-ресурсов с предложениями о продаже запрещённых биологически активных добавок заблокировали в России. Среди товаров, из-за которых площадки попали под ограничения, оказались добавки без государственной регистрации, продукция с нарушениями допустимого содержания нормируемых веществ, а также потенциально опасные комплексы. В частности, ведомство обнаружило предложения о продаже капсул с астрагалом Astragalus 500 мг, жевательных таблеток NOW с метилкобаламином (витамином B12) и пептидного комплекса Epitalon от PEPTA NOVA.